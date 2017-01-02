DEAŞ, El Bab’da kıskaca alındı

Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’daki DEAŞ unsurları çok namlulu roketatar, havan ve tank atışlarıyla baskı altına alındı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar da El Bab, Bzagah ve Tadif’teki DEAŞ hedeflerine hava harekatı düzenledi. Savaş uçakları aralarında silah mevzisi, barınma ve karargah binalarının bulunduğu 8 hedefi imha etti.

RUS UÇAKLARI VURDU

Teröristlere ati 103 hedef Fırtına obüsü, çok namlulu roketatar, havan ve tank atışlarıyla baskı altına alındı, bunlardan birçoğu kullanılamaz hale getirildi. Hava harekatı ve topçu atışları sonucu 22 terörist etkisiz hale getirildi. Rusya Federasyonu’na ait uçaklarca El Bab’ın 8 kilometre güneybatısındaki Dayr Kak’a düzenlenen hava harekatında da bölgedeki terör örgütü DEAŞ unsurları imha edildi.

SINIRA SEVKİYAT

Öte yandan Gaziantep’in Suriye sınırındaki Oğuzeli ve Karkamış ilçelerindeki birliklerine İslahiye’den askeri sevkiyat yapıldı. 10 Fırtına obüsü ve bir zırhlı piyade taşıyıcısı (ZPT) ile çeşitli askeri araçlar ve bir grup personeli taşıyan tırlar Oğuzeli ve Karkamış ilçelerine gitti. Silah ve askeri teçhizatların Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferhat Pirinççi, El-Bab’ın temizlenmesinin, DEAŞ’ın Rakka’dan sonra kontrol altında tuttuğu en önemli toprakların kurtarılması anlamına geleceğine dikkati çekerek, “Türkiye’nin ikinci aşaması, Fırat’ın doğusu ve Rakka’daki DEAŞ varlığına ilişkin olacak” diye konuştu.

YALNIZ BIRAKILDIK

Normalde sürekli DEAŞ hedeflerine karşı saldırı yapan koalisyon hava kuvvetlerinin bu süreçte Türkiye’yi yalnız bıraktığına dikkati çeken Pirinçci, “Bu, anlaşılması güç bir politika. Türkiye’ye destek olmamakla beraber, Rakka ve Musul’da DEAŞ’a saldırı gerçekleştirmemeleri söz konusu. Böyle olunca da DEAŞ, rahat bir şekilde Musul’dan Rakka’ya, Rakka’dan da El-Bab’a yığınak yapıyor” ifadelerini kullandı.