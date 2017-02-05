DEAŞ’a 19 ilde şafak baskını

Terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye’deki hücre yapılanmasına yönelik 19 ilde yapılan operasyon, örgüte ağır darbe vurdu. İstanbul’da eylem hazırlığında olan örgütün il düzeyinde sorumlularının da arasında olduğu zanlıların evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Esenler, Şişli, Bağcılar, Bahçelievler, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Güngören, Beyoğlu, Pendik ve Ümraniye ilçelerindeki 20 adreste ve Kocaeli’nde bir adrese yapılan baskında, biri yabancı uyruklu 18 kişiyi gözaltına aldı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Ayrıca yakalanan 10’u çocuk 14 yabancı uyruklu da sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğüne götürüldü. Ankara’da da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Sincan, Çubuk, Yenimahalle ve Mamak ilçelerinde çoğu yabancı uyruklu 60 kişi gözaltına alındı. Bursa’nın Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve Orhaneli ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda ise aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 46 kişi yakalandı.

YAKIŞIKLI ÇIKAR MIYIZ?

Reina saldırısını düzenleyen teröristin bir süre ikamet ettiği Konya’da da 75 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti başlayan eş zamanlı operasyonda 37 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgüte lojistik destek sağladığı ve Suriye gidip- geldikleri ileri sürüldü. Sağlık kontrolüne götürülen zanlılardan biri gazetecilere, “Yakışıklı çıkar mıyız?” diye sordu.

URFA’DA 150 GÖZALTI

Şanlıurfa’da Suriyelilerin kaldığı otel ve evlere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 150 kişi gözaltına alındı. Otel ve evlerde yapılan aramada çok sayıda dokümana el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerin, DEAŞ ile irtibatlarına yönelik sorgulanacağı bildirildi. Belediye ekiplerince bir otel de mühürlendi. Ayrıca Adana, Çorum, Bingöl, Van, Malatya, Diyarbakır, Hatay, Muğla, Antalya ve Elazığ’da da çok sayıda kişi yakalandı. Ülke genelinde gözaltı sayısının 510 olduğu açıklandı.

EVDE FETÖ’NUN KİTAPLARI BULUNDU