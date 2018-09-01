DEAŞ’ın kökü kazınıyor

Türkiye’de terör örgütü DEAŞ’a karşı yürütülen mücadele kararlılıkla devam ediyor. Operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, geçen ay başta İstanbul, Kocaeli, Gaziantep ve Eskişehir olmak üzere farklı kentlerde şafak vakti eş zamanlı düzenledikleri başarılı operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı. Polis, jandarma ve hudut birliklerinin ağustosta yürüttüğü çalışmalarda, aralarında örgütün sorumluları olduğu belirlenen yabancı uyrukluların da bulunduğu 94 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan 23 örgüt mensubu tutuklandı, zanlılardan bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor.

BAZI OPERASYONLAR

İstanbul ve Kocaeli’nde terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 38’i yabancı uyruklu 52 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep’te terör örgütü DEAŞ’a finansal destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 1’i tutuklandı. Kocaeli ve İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nevşehir’de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Eskişehir’de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan biri cezaevine konuldu. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda iki yıl önce bombalı saldırı gerçekleştiren terör örgütü DEAŞ üyesi Nabil Fadlı’nın ikiz kardeşi İbrahim Fadlı ile bir şüpheli, gözaltına alındığı Kocaeli’nde tutuklandı.