DEAŞ’ın vahşet kuyusu
DEAŞ terör örgütü Musul ve Telafer’den temizlendi ancak, örgütün vahşi yüzü Telafer yakınlarındaki Aliu Anter kuyusunda kendini gösterdi.
- ŞERİFE GÜZEL
DEAŞ’ın Irak’ı işgalinin ardından çeşitli bölgelerden öldürdüğü kişileri Türkmen kenti Telafer yakınlarındaki Aliu Anter kuyusuna attığına ilişkin bilgiler o dönemlerde kamuoyuna yansımış, ancak DEAŞ işgali nedeniyle müdahale edilememişti. Musul ve Telafer’in temizlenmesinin ardından, DEAŞ’ın bölgede sergilediği vahşetin boyutları gün yüzüne çıkmaya başladı. Telafer yakınlarındaki Aliu Anter kuyusunda çıplak gözle görülebilen insan cesetleri de bölgedeki sivil toplum örgütleri tarafından görüntülendi.
11 BİN’DEN FAZLA KAYIP VAR
Musul’da emniyet yetkilileri, 2014’te DEAŞ’ın Musul’u işgal ettiğinden bu güne kadar kayıp olan ve bir daha haber alınamayan kişilerin sayısının 11 binden fazla olduğunu ve bütün çalışmalara rağmen bu kişilere ulaşılamadığına dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Çatışma Bölgelerinde Cinsel Şiddet konusundaki araştırmalarını yürüten ekibin raporunda da, Telafer ve Sincar bölgesinde sadece bin 500’ü kadın ve kız çocuğu olmak üzere 4 bin 800 Türkmen ve Ezidi’nin kayıp olduğuna yer veriliyor. Musul ve Telafer’de evlerine dönüp günlük hayatlarını yeniden kuran bölge halkı, bir yandan da kayıp yakınlarının izini sürmeye başlıyor. Kayıpların bulunabileceği adreslerden birisi ise Telafer yakınlarındaki Aliu Anter kuyusu.
DERİNLİĞİ 100 METRE
Telafer’in 5-6 km kuzey batısında yer alan, obruk oluşumu şeklinde 50 metre genişliğinde ve 100 metre civarında derinliğe sahip olan kuyu, yerleşim yerlerine uzak bir noktada bulunuyor. DEAŞ’ın, cesetlerin üzerine zaman zaman toprak dökerek tekrar yeni cesetler attığı da gelen bilgiler arasında.Kuyunun içine atılmış ve açık durumdaki cesetler çıplak gözle görülebilecek şekilde duruyor. ölge insanının kendi imkanlarıyla kuyuya inebilmesini olanaksız kılıyor. DEAŞ tarafından kuyuya yakınlarının atıldığını bilen bölge vatandaşlarının girişim çabalarının da bu nedenle sonuçsuz kaldığı belirtiliyor. Yerel imkanların sınırlı olması nedeniyle uluslararası insani yardım örgütlerinden yardım isteyen bölgedeki insan hakları örgütleri, cesetlerin kuyudan çıkartılıp kimlik tespitlerinin yapılabilmesi isteniyor.
EN KISA SÜREDE HEDEFE ULAŞILACAK
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ‘Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin “Büyük başarıyla devam etmektedir. TSK, aziz milletimizin desteği, güveni ve duasıyla inşallah, en kısa sürede hedefine ulaşacaktır” dedi. Orgeneral Akar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.
ŞEHİTLERİN AHI KALMAYACAK
Harekatın büyük başarıyla devam ettiğini vurgulayan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, “Hareket alanında en modern tank, silah, araç ve gereçleriyle mühimmatı, uluslararası hukuka uygun olarak gecikme pahasına diğer hiçbir ülkenin göstermediği dikkat ve hassasiyetle masun insanlara ve çevreye zarar vermeden, etkin bir şekilde kullanan TSK; aziz milletimizin desteği, güveni ve duasıyla inşallah en kısa sürede hedefine ulaşacaktır” diye konuştu. Orgeneral Akar şöyle devam etti: “Çok şükür ki bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da asla bırakmayacağız.”
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