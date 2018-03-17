DEAŞ’ın vahşet kuyusu

DEAŞ’ın Irak’ı işgalinin ardından çeşitli bölgelerden öldürdüğü kişileri Türkmen kenti Telafer yakınlarındaki Aliu Anter kuyusuna attığına ilişkin bilgiler o dönemlerde kamuoyuna yansımış, ancak DEAŞ işgali nedeniyle müdahale edilememişti. Musul ve Telafer’in temizlenmesinin ardından, DEAŞ’ın bölgede sergilediği vahşetin boyutları gün yüzüne çıkmaya başladı. Telafer yakınlarındaki Aliu Anter kuyusunda çıplak gözle görülebilen insan cesetleri de bölgedeki sivil toplum örgütleri tarafından görüntülendi.

11 BİN’DEN FAZLA KAYIP VAR

Musul’da emniyet yetkilileri, 2014’te DEAŞ’ın Musul’u işgal ettiğinden bu güne kadar kayıp olan ve bir daha haber alınamayan kişilerin sayısının 11 binden fazla olduğunu ve bütün çalışmalara rağmen bu kişilere ulaşılamadığına dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Çatışma Bölgelerinde Cinsel Şiddet konusundaki araştırmalarını yürüten ekibin raporunda da, Telafer ve Sincar bölgesinde sadece bin 500’ü kadın ve kız çocuğu olmak üzere 4 bin 800 Türkmen ve Ezidi’nin kayıp olduğuna yer veriliyor. Musul ve Telafer’de evlerine dönüp günlük hayatlarını yeniden kuran bölge halkı, bir yandan da kayıp yakınlarının izini sürmeye başlıyor. Kayıpların bulunabileceği adreslerden birisi ise Telafer yakınlarındaki Aliu Anter kuyusu.

DERİNLİĞİ 100 METRE

Telafer’in 5-6 km kuzey batısında yer alan, obruk oluşumu şeklinde 50 metre genişliğinde ve 100 metre civarında derinliğe sahip olan kuyu, yerleşim yerlerine uzak bir noktada bulunuyor. DEAŞ’ın, cesetlerin üzerine zaman zaman toprak dökerek tekrar yeni cesetler attığı da gelen bilgiler arasında.Kuyunun içine atılmış ve açık durumdaki cesetler çıplak gözle görülebilecek şekilde duruyor. ölge insanının kendi imkanlarıyla kuyuya inebilmesini olanaksız kılıyor. DEAŞ tarafından kuyuya yakınlarının atıldığını bilen bölge vatandaşlarının girişim çabalarının da bu nedenle sonuçsuz kaldığı belirtiliyor. Yerel imkanların sınırlı olması nedeniyle uluslararası insani yardım örgütlerinden yardım isteyen bölgedeki insan hakları örgütleri, cesetlerin kuyudan çıkartılıp kimlik tespitlerinin yapılabilmesi isteniyor.