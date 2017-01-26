DEAŞ’li katilin abisi FETÖ’cü binbaşı
Yılbaşında eğlence mekanı Reina’yı basarak biri polis 39 kişiyi katleden DEAŞ’lı terörist Masharipov’un telefon kayıtlarında, darbe girişiminin önemli aktörlerinden FETÖ’cü Binbaşı Zafer Özleblebici’nin ismine rastlandı.
- HABER MERKEZİ
Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy’deki eğlence mekanı Reina’da katliam yapan DEAŞ’lı terörist Abdulgadir Masharipov’un telefon rehberinde, 15 Temmuz’daki kanlı darbe girişiminde emrindeki askerlere halka ateş açmaları talimatını veren FETÖ üyesi Binbaşı Zafer Özleblebici’nin kayıtları çıktı. Posta Gazetesi yazarı Nedim Şener’in dünkü köşesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerine dayandırılarak verilen bilgiye göre, katil Masharipov’un cep telefonu kayıtları ve trafiği incelendiğinde DEAŞ’ın saldırı öncesinde FETÖ’yle işbirliği yaptığını gösteren somut verilere ulaşıldı. Masharipov’un telefon görüşmelerinin dökümü ve içeriğine ilişkin bilgi verilmedi ancak rehberindeki isimler arasında 15 Temmuz darbe girişiminin önemli aktörlerinden olan Binbaşı Zafer Özleblebici’nin de olduğu görüldü.
‘VUR EMRİ’ VERMİŞTİ
FETÖ’cülerin kendi içlerinde yaptığı görüşmelerin deşifre edilmesinin ardından Binbaşı Özleblebici’nin darbe gecesi ‘halka ateş açılması’ talimatı veren kişi olduğu ortaya çıkmıştı. Özleblebici’nin adı Kara Harp Okulu’nda eğitmenlik yaparken FETÖ üyesi olmayan askeri öğrencileri de okuldan atılmasıyla da gündeme geldi.
SURİYE’YE KAÇMIŞ
15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili açılan davalarda ‘firari FETÖ sanığı’ olarak yargılanan Binbaşı Zafer Özleblebici’nin, Suriye’de olduğunu bilgisi edinildi. Özleblebici’nin DEAŞ’a sığındığı ihtimali üzerinde duruluyor.
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