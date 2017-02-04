DEAŞ’lılar El Bab’da kanalizasyona sığındı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin desteğiyle sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’nda Suriye’nin Halep kentine bağlı El-Bab ilçesinin çevresindeki dar bir bölgede sıkışan DEAŞ’lı teröristler, kendilerini hava operasyonlarından korumak için yer altındaki su şebekesini kullanıyor. Köyler arasındaki su akışını sağlayan şebekeleri genişleterek tünele çeviren DEAŞ’lı teröristler, bu şekilde aynı zamanda Tadif ve Kabasin’deki unsurlarına da yardım ulaştırıyor. Yeni taktikler uygulayarak bölgedeki varlığını sürdürmeye çalışan teröristler tünellerde rahat hareket etmek için belli noktalarda havalandırma sistemleri de yapmış.

GÜVENLİ BÖLGEYE GÖTÜRÜLÜYOR

El-Bab ve çevresindeki kasaba, belde ve köylerin etrafına tüneller kazan, tarım arazilerine mayın döşeyen teröristler, sivillerin kullandığı yerleri de patlayıcılarla tuzaklıyor. Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı birlikler, DEAŞ’tan kaçan ailelere yardım ederek güvenli bölgelere ulaşmalarını sağlıyor.

Fırat Kalkanı Harekatı’nda terör örgütü DEAŞ’tan 24 yerleşim yerini ele geçiren Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçleri, El-Bab ilçe merkezindeki direnişi kırmak için çevresini kuşatıyor. Türkiye sınırından Suriye içlerine 35 kilometre derinliğe ulaşan TSK destekli ÖSO güçleri ise El-Bab merkezinin 1 kilometre yakınına kadar sokulmuş durumda.