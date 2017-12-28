Debi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uğurlarken 40 dakika ayakta bekledi
Afrika temaslarında bulunmak üzere Çad’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uğurlayan mevkidaşı İdris Debi uğurlama sırasında saygı göstermek adına 40 dakika ayakta bekledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika temasları kapsamında 26 Aralık'ta Çad'a gitmişti. Erdoğan'a ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve birçok bakanın bulunduğu heyet eşlik etmişti.
Çad'a Türkiye'den cumhurbaşkanı seviyesindeki ilk ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi. Çadlı mevkidaşı İdris Debi, Encemine Uluslararası Havalimanı'nda uğurlama töreni sırasında Erdoğan'ın uçağı havalimanından kalkıncaya kadar yaklaşık 40 dakika elindeki bastonuyla ayakta bekledi.
Çad ziyareti ve Debi'nin Erdoğan'a gösterdiği samimiyet, ülke basınında geniş yer tutmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uğurlarken 40 dakika bastonuyla bekledi
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