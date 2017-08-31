Delilleri çamaşır suyu ile karartmışlar

Erzurum'da görülen FETÖ davasında ‘Defne’ kod adıyla dinlenen gizli tanık, örgüt içindeki haberleşme yöntemlerini ve iletişimde alınan notların deşifre olmaması için nasıl imha edildiğini gözler önüne serdi. Eski Cumhuriyet Savcısı Osman Nesuh Yıldız’ın FETÖ üyesi olmak suçundan yargılandığı davada dinlenen gizli tanık ‘Defne’, “Okulu finalde bitiremedim, bir dersten bütünlemeye kaldım. Bütünlemeye hazırlanırken HSYK Tetkik Hakimliği yapan Osman Nesuh Yıldız ‘hakimlik sınavına gireceksen Ankara’da bizim evimiz var’ dedi. 2003 yılı Ağustos ayında Ankara’ya gittim, beni birisi karşıladı, Dikmen’de Atatürk Sitesi’ndeki bir eve götürdü” ifadelerin kullandı.

İLETİŞİM YÖNTEMLERİ

Örgüt içindeki iletişim kurallarını tek tek anlatan gizli tanık ‘Defne’, özel veya mahrem olarak belirlenen görüşmelerde, takma isimlerin kullanıldığına dikkati çekti. ‘Defne’, “İletişim; ya ankesörlü telefonlar aracılığı ile ya özel olarak tahsis edilen sahte kimlikler ile alınmış cep telefonları ile ya da daha önceden belirlenen ayarlamalar aracılığı yapılıyor. Böylece üyelerin birbirlerini tanımalarının önüne geçilmesi sağlanıyor” dedi.