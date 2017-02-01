Demirtaş, Gül'ün Rusya'ya yapacağı ziyarete katılma konusunda izin almak için KCK'ya bilgi vermiş

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan Demirtaş hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 ayrı suçtan 43 yıldan 142 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Demirtaş'ın, 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün Rusya ziyareti davetine ilişkin KCK sözcülerinden Kamuran Yüksek'i telefonla arayarak, bilgi verdiği belirtildi. Görüşmede, Kamuran Yüksek'in "Bilmiyorum arkadaşlarla paylaşalım." demesi üzerine Demirtaş'ın, "Arkadaşlarla değerlendirin. Çok medyatik bir olay değil. Cumhurbaşkanının gidişi medyatik olur da bizim gidişimiz olmaz." yanıtını verdiği kaydedildi.

Demirtaş ile Yüksek arasından geçen telefon görüşmesinin değerlendirilmesi yapılan iddianamede, Demirtaş'ın söz konusu daveti KCK sözcülerine sorduğu ve geziye katılıp katılmama konusundaki kararın ise KCK/TM sözcülüğünün görüşü doğrultusunda belli olacağının anlaşıldığı ifade edildi.

- "Valinin yarı tehdit, yarı ikazla uyarılması gerekiyor"

Demirtaş'ın Altan Tan ve Özdal Üçer'in katılımıyla toplantı düzenlediği bildirilen iddianamede, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğinin kararı doğrultusunda 10 Ağustos 2011 tarihinde Diyarbakır Belediyesi Konukevi binasında yapılan ortam dinlemesindeki seslerin çözümüne yer verildi.

Toplantıda, "dönemin Diyarbakır Valisinin kendilerine ters olduğu, bu şehrin valiye çok geldiği, kaldıramadığı, kapasitesinin yetersiz ve AK Parti militanı olduğu, Valinin yarı tehdit, yarı ikaz, yarı protokol ile uyarılması gerektiği" konularının görüşüldüğü aktarılan iddianamede, şu diyaloglar yer aldı:

"Özdal Üçer: Diyarbakır ona büyük geldi bence

Selahattin Demirtaş: Doğrudur

Özdal Üçer: Ben öyle diyorum, kaldıramıyor

Selahattin Demirtaş: O adam kaldıramıyor

Özdal Üçer: Kapasite yok

Altan Tan: Çapı uygun değil

Selahattin Demirtaş: Siz gidin bir ayar verin ona hatırlatın, deyin ki bak biz bu şehirde iktidarız, bakın bu kadar uyanmışız, karşılıklı birbirimize saygı duyulmazsa bu şekilde kimse yürütmez. Bu ilçe meselesinin konuşulup, çözülmesi lazım

Altan Tan: Yarı tehdit, yarı ikaz, yarı protokol böyle bir sentez ayar vermek lazım

Selahattin Demirtaş: Yani deyin ki sizin şahsınızdan… Valiliğin kendisi demokrasiye aykırıdır, sen bi de bunun üstüne böyle yaparsan...seçilmişler var burada sen atanmışsın demi, biz bu şehri tek başımıza yöneteceğiz demiyoruz ama kimse de tek başıma yönetecek demesin... Sıkıntıları aşma konusunda diyalogla aşalım aha benim cep telefonum sen de cep telefonunu ver kardeşim, bu iş böyle yürür..."

- "Ağzınıza sağlık, dilinize sağlık"

İddianamede, KCK/TM yöneticilerinden Çimen Işık ile Selahattin Demirtaş arasındaki telefon görüşmesine de yer verildi.

Bu görüşmede Bismil Belediye Başkanı Şükran Aydın'ın KCK/TM yapılanması tarafından ilçede 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılacak mitinge bir önceki yılda meydana gelen olaylar nedeniyle ceza almasından dolayı izin vermediği vurgulanan iddianamede, bu nedenle KCK/TM sözcüleri ve yöneticilerince makamında tehdit edildiği ve disipline verileceğinin belirtildiği kaydedildi.

Bunun üzerine Başkan Aydın'ın durumu sanık Demirtaş'a ilettiği, şüphelinin de konuyla alakalı KCK/TM ekoloji ve yerel yönetimler komisyonu üyesi Çimen Işık'tan bilgi aldığına işaret edilen İddianamede, Demirtaş'ın yapılan hakaret ve tehditlerle ilgili "Dilinize sağlık, ağzınıza sağlık" ifadesini kullandığı belirtildi.

İddianamede, Demirtaş ile Işık arasındaki görüşme detayı, şu şekilde aktarıldı:

"Selahattin Demirtaş: Şükran beni aradı Şükran Aydın

Çimen Işık: Öyle mi aradı mı?

Selahattin Demirtaş: He ben Derik'teydim

Çimen Işık: Hee beni şikayet etti değil mi?

Selahattin Demirtaş: Seni Turan arkadaşı ne diyo biliyo musun? Diyo senin o arkadaşların geldi, beni tehdit ettiler

Çimen Işık: Doğru tehdit ettik

Selahattin Demirtaş: Ben onları tanımam onları tanımam seni tanırım benim başıma

Çimen Işık: Öyle mi

Selahattin Demirtaş: Bi şey gelirse bilmem ne yaparsa ya dedim hele durun ne olmuş

Çimen Işık: ....

Selahattin Demirtaş: Yani sa samimiyetimiz de yok

Çimen Işık: Siz çok ....nasıl

Selahattin Demirtaş: Bi samimiyetimiz de yok bi şeyimiz de yok. Onunla benim çocuklarımın bilmem neyimin başına bi şey gelir ya da sokakta bi serseri bana bi şey söylerse bi laf atarsa bi şey yaparsa sorumlusu sizsiniz bilmem ne...Dedim ben müsait değilim kapat sonra konuşuruz.

Çimen Işık: Yani biz gerçekten onu tehdit ettik doğru

Selahattin Demirtaş: Kadın kadın kafayı yemiş ama

Çimen Işık: Kafayı yemiş çünkü kadın miting için bize alan vermedi. 8 Mart için emniyet, kaymakam izin verdi, belediye izin vermedi

Selahattin Demirtaş: Evet

Çimen Işık: Ve biz yeniden tekrardan başvuru yapmışız alan .... ve şu anda onun düzenlemesini yapıyoruz

Selahattin Demirtaş: Hı hı

Çimen Işık: Ve ben de Şükran'a ağzıma geleni söyledim, hakaret de ettim

Selahattin Demirtaş: İyi yapmışsın

Çimen Işık: Yani içimi rahatlattım ama daha rahatlamadım çünkü daha sonra rahatlatacam ona karşı (Gülüyorlar)

Selahattin Demirtaş: Dilinize sağlık olsun

Çimen Işık: Tamam

Selahattin Demirtaş: Turan da mı gelmişti

Çimen Işık: Turan'dı, Celal Yoldaş'tı üçümüz beraberdik

Selahattin Demirtaş: Hee me mesaj da atmış hıı ee üçünüzü de söylüyor işte böyle yaptılar. Bizim değerlerimize hakaret ettiler bilmem ne yaptılar

Çimen Işık: Hıı

Selahattin Demirtaş: Neyse ağzınıza sağlık ne diyelim hadi

Çimen Işık: Teşekkür ederim......."

- İstenilen ceza

İddianamede, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 43 yıldan 142 yıla hapis cezası isteniyor.