Demokrasi yok tek adam tüzüğü var

Cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine veryansın etti. İnce, 'adalet yürüyüşü yapan' Kılıçdaroğlu'na seslenirken," Senin partinde demokrasi var mı? tüzüğün tek adam tüzüğü değil mi?" diyerek isyan bayrağını kaldırdı. Seçim yenilgisinden dolayı Kılıçdaroğlu ve parti yönetimini suçlayan İnce katıldığı bir televizyon programında ağır eleştirilerde bulundu. İnce kurultay istekleri ile igili değerlendirme yaparken meselenin "Kılıçdaroğlu gitsin İnce gelsin" meselesi olmadığını belirterek yapısal sorunların çözülmesi gerektiğini, seçim dönemlerinde beş genel başkan yardımcısının 'karpuz seçer gibi belediye başkan adayı, milletvekili adayını seçtiği'ni söyledi. İnce Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin her fırsatta demokrasi eksikliğinden ve 'tek adamlık'tan bahsetmesine atıfta bulunarak şöyle konuştu: "Senin partinde demokrasi var mı? Tüzüğün tek adam tüzüğü değil mi? Ben diyorum ki CHP kendisini yenilemelidir, Genel Başkanını da yenilemelidir, kadrolarını da yenilemelidir, tüzüğünü de yenilemelidir, programını da yenilemelidir, söylemini de yenilemelidir, bunları değiştirmelidir. Aynı şeyleri deneyerek farklı sonuç alamazsınız. CHP yenilenmeye tüzüğünden başlamalı. CHP'nin anayasasıdır tüzüğü. Türkiye'nin anayasasıyla CHP'nin tüzüğü aynıdır. İkisi de yetkileri tek elde toplamıştır. Yapmanız gereken iş şu; CHP yenilenmelidir, tüzüğünü yenilemelidir, demokratikleştirmelidir, programını yenilemelidir" diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik 'koltuk sevdalısı' sözlerini üzerinie alınmayan İnce, " Ben bana söylediğini düşünmüyorum, koltuk meraklısı değilim. Sayın Genel Başkan'ın çevresinde koltuk meraklıları var" diyerek başka bir suçlamada daha bulundu.

O GECE ALTAY'I DİNLEDİM

İnce, seçim gecesi açıklama yapmaması nedeniyle yöneltilen eleştirilere ve iddialara da yanıt verdi. İnce "Biz telefon elimizde sonuçları takip ediyorduk, benim sosyal medyada yazılanlardan haberim yoktu. Yaşar Tüzün geldi, 'sosyal medyada bir sürü abuk sabuk şeyler yazıyorlar, çıkıp açıklama mı yapsanız' dedi. Engin Altay ise 'işi kesinleştirip öyle konuşalım' dedi. O arada Engin Altay'ın görüşünü dinledim, böyle bir sıkıntı olacağını, dedikoduları bilsem çıkar açıklama yapardım" diye konuştu. İnce'nin bu açıklamasına ise dün Engin Altay'dan cevap geldi. Altay, "O gece çıkıp ne diyecektik? Seçimi kaybettik desek kaybetmedik, kazandık desek kazanmadık. Karar benim değildir, onundur" diye konuştu.

'PARALAR HARCANDI'

Seçım kampanyasında 25.8 milyon lira bağış yapılan Muharrem İnce, "150 bin kişi para yatırmış" dedi. Seçim kampanyası paralarının kalan bölümünün Hazine'ye aktarılacağının hatırlatılması üzerine ise "O paralar harcandı" dedi.

'FAZLA UZATTIM' İTİRAFI!

Muharrem İnce seçim sürecindeki hatalarını da dile getirerek "Hatalarımı biliyorum. Apolet tartışmasını fazla uzattım. Erdoğan 32 civarında, ben 107 miting yaptım. Yetmez, keşke geceleri de devam etseydim. Adaylığım 14 gün önce açıklansaydı orada partinin hatası var" dedi.

Kaynak: SABAH