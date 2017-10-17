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Deniz Baykal 3. operasyona için ameliyata alındı

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a beyninde oluşan basınçtan dolayı üçüncü kez operasyon yapıldı.

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Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sabah yapılan ameliyat sonucu yara kenarında oluşan kan birikintisi doktorlar tarafından temizlendi.

Baykal'ın, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Deniz Baykal'ın sabahki ameliyatın sonucu yara kenarında oluşan kan birikintisi doktorlar tarafından temizlendi. İşlem, enfeksiyon riskine karşı ameliyathanede yapıldı.

Temizleme işleminin ardından Baykal'ın tomografisi çekildi. Tomografi sonuçlarının doktorlar tarafından değerlendirmeye alındığı öğrenildi.

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