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Deniz Kuvvetleri'nin ANKA'sı Ege uçuşlarına başladı

Türk Deniz Kuvvetleri’nin envanterine geçen hafta giren, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) tarafından geliştirilen yerli insansız hava aracı (İHA) ANKA Ege’de uçuşlara başladı.

  • DHA
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Türk Hava, Kara Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve elektronik istihbarat amaçlı MİT’te görev yapan ANKA’nın son kullanıcısı Deniz Kuvvetleri oldu. Özel kamera sistemleri ile 24 saat havada kalan ANKA, bölgeyi tarayarak keşif görevlerini gece-gündüz yerine getirebiliyor.

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