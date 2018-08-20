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Destici: ABD büyükelçiliğine sıkılan kurşunlar aslında Türkiye'nin istikrarını hedef almıştır

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD büyükelçiliğine sıkılan kurşunların aslında Türkiye'nin istikrarını ve itibarını hedef aldığını bildirdi.

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Destici, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Büyükelçiliğine ateş açılmasını şiddetle kınadıklarını ifade etti.

Olayın bir provokasyon değilse, öfkesine hakim olamamış gafillerin, cahillerin, vandalların işi olduğunu belirten Destici, açıklamasında şunları kaydetti:

"ABD büyükelçiliğine sıkılan kurşunlar aslında Türkiye'nin istikrarını ve itibarını hedef almıştır. Ankara'da ABD Büyükelçiliğine yapılan silahlı saldırının failleri bir an önce yakalanarak, varsa arkasındaki güçlerde ortaya çıkarılmalı, Türkiye bu tür provokatif eylemlerle uluslararası alanda elini zayıflatma operasyonlarına fırsat vermeyeceğini de süratle ortaya koymalıdır. ABD elçilik yetkililerine, binada çalışan görevlilere, emniyet mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmaması bizleri sevindirmiştir. Terör ve şiddet kimden gelirse gelsin ve kime karşı yapılırsa karşısında durmaya devam edeceğiz."

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