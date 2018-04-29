BBP Başkanı Destici: Cumhur İttifakının içinde yer alacağız

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantepe gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin il binasında basın toplantısı düzenledi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Destici, Abdullah Gül'ün seçimlerde aday olma konusunu gündemine almaması gerektiğini söyledi. Gül'ün aday olmayacağı yönündeki açıklamasının doğru karar olduğunu ifade eden Destici şöyle konuştu:

"Sayın Gül'ün bunu hiç gündemine almaması lazımdı. Eski cumhurbaşkanımız sayın Abdullah Gülün adaylığı konuşulurken de ifade ettim; Sayın Gül bir muhasebe yapacaktır ve dolayısıyla da 2007 yılındaki şartları hatırladığında zaten Cumhur İttifakı tarafında olan partiler biliyorsunuz sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisini kardeşim Abdullah Gül diyerek aday göstermişti. Dolayısıyla bir tarafta böyle bir blok var ve diğer tarafta da o dönemde Abdullah Gülü cumhurbaşkanı seçtirmemek için ve her türlü hukuksuzluğu da içine katarak denemişler var. Dolayısıyla da bunun muhasebesini yapacak ve buna göre bir karar verecek demiştim. Öngörülerimiz doğru çıktı. Sayın Gül, aday olmayacağı noktasında da bir açıklama yaptı. Doğru olan da budur. Sayın Gülün aslında bunu hiç gündemine almaması lazımdı. Ya da ona bu teklifi yapanlara da prim vermemesi lazımdı. Aslında uzun süre sessiz kalmış olması kendi isminin yıpratılması noktasında olumsuz etki etti. Ama bugün bu açıklamadan sonra tartışmaları sonlandırmış oldu. Bu kararın doğru olduğunu düşünüyorum."

Erken seçim kararını da doğru bulduklarını dile getiren Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldiklerini hatırlatarak şöyle dedi: