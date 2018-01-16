Destici’den ‘milli mutabakat’a destek 

Seçim ittifakını öngören ‘milli mutabakat’ın içinde yer olmaktan daha doğal bir şey olmadığını vurgulayan Destici şunları söyledi: “Türkiye’de hiçbir şey artık 15 Temmuz’dan önceki gibi olmayacak. 15 Temmuz’da hain bir FETÖ darbesi yaşadık. Akabinde 16 Nisan referandumu yaşadık. Şimdi sistemi geri döndürmeye çalışanlar var, statükonun yanında duranlar var. 1980 darbecilerinin yaptığı darbe anayasasının ve onun ürünü yasaların yanında duranlar var. Demokrasinin önünün açılması, bütün kesimlerin kendilerini ifade edebilmesi ile yasama, yürütme ve yargı bağımsızlığının tam olarak sağlanabilmesi adına 16 Nisan’da biz evet dedik.” BBP lideri şöyle devam etti: “Bugün yeni sistem önümüze bir fırsat çıkarttı. Bunu değerlendirmemiz lazım gelin bunu hep birlikte yapalım. İslam ülkelerine bakın, tüm bunlar ortadayken milliyetçi ve maneviyatçıların bir araya gelip birlik olması kadar daha doğal ne olabilir.”