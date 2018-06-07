Bahçeli: Alayını sudan çıkmış balığa çevireceğiz

İşte Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

Türkiye’nin tehditlerle boğuştuğu bir dönemde, makul karşılayamazdık. İstiklalimize saldırılırken, istikbalimizle ilgili oyunlar tezgâhlanırken cumhuriyetin kuruluş felsefesini yüksek bir şuurla müdafaa etmeliydik. Ülkemiz için sorumluluk almalıydık.

Elbette bir olmalıydık. Türk milleti ortak paydasında buluşmalıydık. Ayrılığa dağınıklığa gerek yoktur. Mevzu bahis vatandır. Ters düşmeye yer yoktur. İttifak kurabilmenin kanuni altyapısı hazırlanmış ve hayata geçirilmiştir.

Varsın başkaları ihanet ittifakıyla avunsun. FETÖ ittifakından medet umsun. Varsın başkaları zillet ittifakına umut bağlasın. Biz cumhur diyeceğiz, cumhuriyet diyeceğiz, biz Türkiye’nin ittifak ve iradesiyle hepsini şaşkına, alayını sudan çıkmış balığa çevireceğiz. Şarlatan anket şirketlerinin hangi karanlık servisleri yaptığına bakmayınız.

Oy oranımızı az göstermek için kudurmuş gibi çalışan kokuşmuşlara milletimiz 24 Haziran’da şamarı indirecektir.

Fetöcüleri himaye eden Yunanistan Türkiye’nin sinir uçlarıyla oynamaktadır. Bu son gelişmeler Fetö ile Yunanistan’ı işgal planında hem eşitlemiş hem de sabitlemiştir. Ege adalarını istilaya yeltenen Yunanistan Türk milletini sabrını daha fazla zorlamamalıdır. Menbiç konusunda ABD ile varılan uzlaşma umutları yeşertmiştir.

Görüyorsunuz teröristten cumhurbaşkanı adayı bile çıkmıştır. Ortaklaşa af çağrısı yapmışlardır. Hatta CHP'nin trajikomik cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ın ziyaretine bile gitmiştir. Aday İnce, şerefli Türk generalinin apoletlerini sökme aklını acaba teröristlerden mi almıştır? Edirne cezaevinde kulağına fısıldanan bu mudur? Bunlara acırsak acınacak duruma düşeriz. Gevşersek bedel öderiz.

CHP kahraman Türk komutanlarının apoletlerini sökmek için hazırlık yaparken, cumhur ittifakı teröristlerin kanlı dişlerini tek tek sökecektir. CHP, PYD YPG'ye terörist diyemezken, cumhur ittifakı hainleri kâbusla tanıştıracaktır.

Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçimi elzemdir. Bunun yanında MHP'nin çok güçlü şekilde TBMM'de temsil edilmesi tarihi ve milli bir mükellefiyettir. Diyoruz ki insanımız için her şeye değer, haydi hep beraber... Ülkemiz için her şeye değer, haydi hep beraber, yine hep beraber. Başaracağız, oyunları bozacağız. Başaracağız, 24 Haziran'da yeniden doğacağız. Biz kardeşiz, biz Türk devletiyiz, Türk milletiyiz.