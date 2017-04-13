Devlet Bahçeli: 5. sınıftaki çocuğa 60 gün anlatsanız Kılıçdaroğlu hala anlayamadı

Öncelikle 16 Nisan’da yapılacak olan referandumun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu referandum milletimiz için çok önemlidir. Bazı önemli kararlar da alınmaktadır bu referandumda.

"MİLLETİMİZ MUTLAKA SANDIĞA GİTMELİ"

Bu ülkede yaşayan ve seçmen olarak sorumluluk taşıyan her insanın sandığa gitmesini görev olarak kabul etmesinde yarar vardır. Pazar gününü mutlaka ve mutlaka sandığa giderek milletimizin geleceği için sandığa gidip tercihini ortaya koymalarını istiyoruz.

Türkiye'de 9 Ocak’tan itibaren TBMM’ye getirilen ve Adalet ve Kalkınma Partisi’nin değerli milletvekillerinin tamamı tarafında sunulmuş olan bir anayasa değişikliği metni üzerinde hem meclis içinde hem de meclis dışında çok yoğun tartışmalar olmuştur. Hala devam etmektedir bu tartışmalar. Bütün siyasi partilerimiz, değerli liderleri, milletvekilleri, meclisteki grup başkanvekilleri ve kamuoyunda uzman olarak bilinen başta bizim insanlarımızla birlikte basınımızın değerli temsilcileri her akşam konu üzerinde tartışmalarını sürdürmüş ve halkımızın daha iyi anlaması için gayret sarf etmişlerdir.

"YAKIN BİR TEHDİT VARSA, BU BİZİM İÇİN BEKA SORUNUDUR"

Bugüne kadar bu değerlendirmeler ışığında milletimiz sandığa giderek kendi tercihini ortaya koyacaktır ve sonuç milletimiz açısından geleceğimizin belirlenmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Siyasi partilerimiz seçin beyannamelerinde, parti programlarında önceliklerini özellikle 82 anayasasının katı şartlarını daha demokratik ve normalleşme sürecine taşıyabilecek bir değişimi ve bir yeni anayasa anlayışı ifade etmişlerdir. Bu değişim ve yeni bir anayasa anlayışı farklı farklı topluma aktarılmıştır ama bütün siyasi partilerimizde bu görüş hakim hale gelmiştir. 82 anayasasının kesin olarak değiştirilmesi konusunda ve yeni bir anayasaya ihtiyaç konusunda kanaat ortaya koymuşlardır.

MHP'nin önceliği milletimiz ve devletimizdir. Yakın bir tehdit varsa bizim açımızdan beka sorunudur.

"5. SINIFTAKİ ÖĞRENCİYE ANLATSANIZ ANLARDI CHP ANLAMADI"

Bahçeli, Türkiye'de uzun süredir konuşan referandumu anlamayan Kılıçdaroğlu'na, "İlkokul 5. sınıftaki çocuğa 60 gün anlatsanız o anlar da ana muhalefet partisinin anlamaması mümkün değil" dedi.