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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Beka mücadelesinde sonuna kadar omuz omuzayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Hükümete çağrıda bulunuyorum: Beka mücadelesinde sonuna kadar omuz omuzayız; zalimlere karşı aynı noktadayız.' dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
Hükümete çağrıda bulunan Bahçeli, "Beka mücadelesinde sonuna kadar omuz omuzayız; zalimlere karşı aynı noktadayız. Hadi gelin, Türk gençliğinin ümüğünü sıkan, soluğunu kesen üniversite sınavını tümden ve hepten kaldırma konusunda da el birliği, güç birliği yapalım." diye konuştu.
 
"Gerekirse Barzani yakalanıp getirilmeli"
 
Bahçeli, "Gerekirse Barzani yakalanıp getirilmeli, gerekirse de PKK'nın Türkmeneli'ndeki alan hakimiyeti kurma mücadelesine engel olunacak askeri girişim, havadan ve karadan korkusuzca başlatılmalıdır." dedi.
 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Süresi 19 Ekim'de dolacak OHAL'in yeniden 3 ay süresince uzatılma kararını destekliyoruz" dedi.

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