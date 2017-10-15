DHKP/C’ye itirafçı darbesi

İstanbul’da DHKP/C itirafçılarının verdiği bilgiler üzerine terör örgütüne darbe vuruldu. Peş peşe düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan, aralarında, örgüt yöneticisi, avukat ve Savcı Selim Kiraz’ı şehit eden teröristlere yardım edenlerin de bulunduğu 65 kişi tutuklandı. İstanbul Başsavcılığı’nca DHKP/C’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün çözülmesine ve mensuplarının deşifre olmasına ilişkin önemli operasyonlar düzenlendi. Savcılık geçtiğimiz ay örgüt üyesi olduğu iddiasıyla avukatlara yönelik yürüttüğü soruşturmada elde edilen yeni deliller ve itirafçıların beyanları üzerine 100’ü aşkın kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından savcılığın talimatı ile emniyet güçlerince gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 72 şüpheli gözaltına alındı. Söz konusu şüphelilerden 15’i avukat, 2’si 31 Mart 2015 yılında İstanbul Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol’a silah ve yer temin edenler olmak üzere 65 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece ‘’silahlı terör örgütü yöneticisi ya da örgüte üye olmak’’ suçlarından tutuklandı. Şüphelilerden biri sağlık sorunları nedeniyle, 3 şüpheli ise sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla, diğer 3 şüpheli ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında açıklamalarda bulunduğundan serbest bırakıldılar. Soruşturmda, 10’u aşkın şüpheli ise firari olarak aranıyor.

ÖRGÜT DEŞİFRE OLDU

Savcılığın şüphelilerden elde ettiği örgütsel ve dijital döküman ile alınan raporların haricinde, itirafçıların beyanları ve teşhislerinin de örgütün eylemlerinin ve mensuplarının deşifre edilmesinde önemli etkisi olduğu kaydedildi. Söz konusu bu beyanlar doğrultusunda Halkın Hukuk Bürosu (HHB) adı altında avukatlık faaliyeti icra eden bir kısım şüphelilerin kuryelik yaptıkları, örgüt içi iletişimi sağladıkları, örgütün yönetici kadrosundan aldıkları talimatları tutuklu/hükümlü bulunan örgüt mensuplarına ilettikleri ve talimat verdikleri anlaşıldı. Operasyonların devam ettiği belirtildi.