Çavuşoğlu: YPG'yi koruyan da bizim için YPG'dir

24 Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye rejiminin Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin konusunda terör örgütü YPG ile anlaşmaya vardığı yönündeki iddialarla ilgili konuştu.



Çavuşoğlu, Suriye hükümeti güçlerinin henüz Afrin'e girmediğini, girip girmeyeceğinin de belirsiz olduğunu ve bu konuda çelişkili açıklamalar olduğunu söyledi.



Çavuşoğlu, "YPG ile kim mücadele ederse bizim için sorun yok. Rejim YPG'ye destek için gelirse bizi kimse durduramaz. YPG'yi kim korursa bizim için eşittir YPG'dir. YPG, Mehmetçik korkusuyla sürekli rejimi davet ediyor." ifadelerini kullandı.

Münbiç'le ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Verilen sözler tutulmazsa, gereği yapılmazsa, Afrin gibi yaparız." dedi.