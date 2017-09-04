Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB üyesi ülkelerdeki merkez partiler aynı ırkçı dili kullanıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'da yapılan 12. Bled Stratejik Forumuna katılarak, "Yeni Bir Gerçeklik İçin Yeni Bir Vizyon" temasıyla gerçekleştirilen panelde katılımcılara seslendi.

Panelin başında, Türkiye'nin, Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine ilişkin Almanya'daki tartışmalar hakkında yöneltilen soruya Çavuşoğlu, Almanya'da Başbakan Angela Merkel ile Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı Martin Schulz arasındaki münazarada iç sorunlardan ziyade Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın adının daha fazla geçtiğini ifade etti.

Bazı AB ülkelerinde popülizmin yükseldiğine işaret eden Çavuşoğlu, bunun sebebinin de radikal partilerin güçlenmesi, buna bağlı olarak da merkez partilerin güç kaybetmesi olduğunu kaydetti.

"Almanya'daki seçim Türkiye'de yapılmıyor"

Merkez partilerin ırkçı partilerle aynı söylemi kullanarak kaybettikleri oyları geri almaya çalıştığını söyleyen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla bir değişim var. Ne yazık ki AB üyesi ülkelerdeki merkez partiler, aynı ırkçı dili ve söylemi kullanıyor. Almanya'daki seçim Almanya'da yapılıyor. Türkiye veya Macaristan'ta değil, kendi iç meselelerine odaklanmaları daha iyi olur."

AB üyeliğinin Türkiye için hala stratejik bir hedef olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Türkiye'nin herhangi bir faslı açma ve kapamayla, teknik meseleleri görüşmek ve müzakere etmekle herhangi bir sorunu yok. Sorun, karşı karşıya kaldığımız siyasi engeller." değerlendirmesinde bulundu.

"Sadakatleri terörist örgüteydi"

15 Temmuz darbe girişiminin ardından alınan önlemlere ilişkin soru üzerine, Dışişleri Bakanlığındaki kariyer diplomatların yüzde 25'inin ihraç edildiği bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Çünkü onların sadakati devlete değil, bu terörist örgüteydi. Dışişleri Bakanı olarak bakanlığımdaki bir çok diplomatımı kaybetmeyi ister miydim? Hayır, ama başka seçeneğim yoktu. Mutlu muyum? Hayır. Ancak onlar bu örgütün üyesiydiler. Peki onlarla Türkiye'nin en hassas kurumu olan bakanlığımda nasıl çalışabilirdim?"

Örgüt üyesi, savcılar ve hakimlerin sadakatinin "Pensilvanya'daki hasta adama" olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, dolaysıyla örgüt üyesi hakimlerin Anayasa veya Türk mevzuatına göre değil, FETÖ'nün amaçları çerçevesinde karar aldığına işaret etti.

"Sizde olsa ne yapardınız?"

Çavuşoğlu, darbe girişimi sonrasında alınan önlemlere yönelik eleştiriler hakkında şunları kaydetti: