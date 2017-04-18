Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile telefonda görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ve Suriye konusu ele alındı.
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