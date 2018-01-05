Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme talebinin ABD'den geldiği öğrenildi.