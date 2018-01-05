Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme talebinin ABD'den geldiği öğrenildi.
- İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu-Tillerson görüşmesi, karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşti.
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