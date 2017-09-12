Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya tepki: Bu yaklaşımı anlamakta zorlanıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya'nın Türkiye'ye silah satışıyla ilgili açıklama

Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya tepki: Türkiye'ye saldırarak kurtulmaları mümkün değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gazetecilere yaptığı açıklamalarda Almanya'nın Türkiye'ye yönelik açıklamalarını değerlendirdi. Çavuşoğlu yaptığı açıklamada 'Almanya'nın bu yaklaşımını gerçekten anlamakta zorlanıyoruz. İçinde bulunduğu şartları anlıyoruz ama Türkyie'ye saldırarak bunlardan kurtulması mümkün değil' ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in Türkiye'ye silah satışıyla ilgili sözleri) Bu tür yaklaşımlar esasen bizim kendi milli savunma sanayimizin güçlenmesine vesile oluyor. Bu anlamda yerli ve milli üretimi artırıyoruz her alanda. Kendi savaş uçağımızı helikopterimizi üretiyoruz. Türkiye hiç bir zaman çaresiz değildir."