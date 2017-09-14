Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Avrupa bizi eşit bir ortak olarak görmediği sürece sağlıklı bir ilişki yürümez

Bizim Avrupa kıtası ile de sıkıntımız yok. Avrupa'nın güvenliği istikrarı bizim de istikrarımız güvenliğimiz anlamına gelir. Fransa ekonomik olarak ne kadar kalkınırsa bizim için o kadar iyidir. Fransa'da da 700 bin vatandaşımız yaşıyor, tarih boyunca ilişkilerimiz olmuş. Tehditler var, terör var ortak mücadele etmemiz gerekiyor. Almanya seçim öncesi bunu seçim malzemesi yapıp müzakerelere konu ederse olmaz.

Almanya, diğer ülkelerden de cevabını aldı.