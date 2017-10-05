Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Atacağımız adımları Irak hükümeti ile koordine edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile görüştü. Öncesinde ise Fransa temasları kapsamında Paris´te bulunan Bakan Çavuşoğlu UNECO Yürütme Kurulu'nun Özel Oturumunda konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bundan geri adım atması için henüz verilmiş bir süre olmadığını, ancak bu sürenin verilmesi gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu Paris'te gazetecilerin konuyla ilgili soruları üzerine şunları söyledi:

(IKBY'nin geri adım atması için) henüz verilmiş bir süre yok, ancak bu sürenin verilmesi gerekiyor

(Süre verilmesi için)IKBY'ye yönelik adımların iyi koordine edilmesi gerekiyor; Irak yönetimi ile koordine etmek lazım, henüz süre verme aşamasına gelmedik

Bu bağlamda Irak yönetiminin attığı adımlar ve açıklamaları bizim için önemli kriter olacaktır

İran ve Türkiye'nin (IKBY referandumu sonrası gelişmelerle ilgili) bakışının tamamen örtüştüğünü söyleyebilirim.