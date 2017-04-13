Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Avrupalıların şöyle bir kendisine gelmesi lazım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Konyaaltı ilçesinde bulunan restoranlarda önce Antalya Doğu ve Güneydoğu İş Adamları Derneği (ADGİAD) ve ardından Konyaaltı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (KONGED) üyeleriyle bir araya geldi.

Anayasa değişikliği konusunda konuşan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'de istikrarın öneminin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bir kez daha anlaşıldığını dile getirdi.

Sistemin güçlü olması gerektiğini, ülkenin kaderinin tek başına şahıslara veya siyasi partilere bağlanmaması gerektiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Sistem güçlü olacak, patron halk olacak, halkın yetki verdiği kişiler çalışacak ve Türkiye hedeflerine ulaşacak." dedi.

Ülkenin kurumsallaştırılması için yetki kavgalarının sonlandırılması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, koalisyonlarla ülkenin bir yere varamadığını belirtti.

"Vatanı, milleti bizden daha çok sevenler türemeye başladı"

"Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ni, vatanı, milleti, bayrağı bizden daha çok sevenler türemeye başladı." diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa'daki bazı ülkelerin kendi sorununu bırakıp, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi dünyayı tehlikeli yola götüren akımları bir kenara bırakıp Türk milletine akıl vermeye çalıştığını söyledi.

Bazı Avrupa ülkelerinin referandumda taraf tuttuğuna, Türkiye'nin bağımsız hareket etmesini istemediğine işaret eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bakıyorum, düşünüyorum, 'Acaba bu ülkeyi bunlar benden daha mı çok seviyor?' Sonra bakıyorum Türk karşıtı, bakıyorum İslam karşıtı, bakıyorum Türkiye'nin gelişmesini istemiyor, bakıyorum Türkiye'nin bağımsız hareket etmesini istemiyor. Türkiye'nin dış politikasında kendisine bağlı olmasını istiyor. Rusya ile sorunlu olduğumuz dönemde bize 'Rusya ile aranızı düzeltseniz iyi olur' diyorlardı. Şimdi düzelttik onu da sorguluyor 'Niye aran iyi?' Sana mı soracağım kardeşim? Yani Rusya ile ya da başka bir ülkeyle ilişkilerimi iyileştirmek için sana mı soracağım? Ben bir tek sana niye bağlı kalacağım? Bağlı kaldığımda AB sürecinde tavrınız, iki yüzlülüğünüz, çifte standardınız ortada. Sana nasıl güveneceğim? Sana güvenmemem için çok sebep var, 100 tane sayarım. Sadece kendi yaşadıklarımı saysam kitap olur şu 15 senede. Bize eşit bir ortak gibi davranmayı öğrenmeleri lazım. Bir seçimde sen benim iç işlerime niye karışıyorsun? Almanya'da seçim var, ben diyor muyum Türklere 'O partiye ver, bu partiye verme' diye. Olmaz, kendisi her ülkenin iç işlerine karışacak, kendisiyle ilgili bir eleştiri yapınca hoplayacak, zıplayacak. O da olmaz. O yüzden Avrupalıların şöyle bir kendisine gelmesi lazım. Rusya'nın, Türkiye'nin, onun, bunun patronu olmadıklarını anlamaları lazım. Bunları açık açık yüzlerine söylüyoruz. Konferanslarda, toplantılarda, ikili görüşmelerde söylüyoruz. İnşallah anlayacaklar."