Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Avusturya'da Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Viyana'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen tarafından verilen resepsiyon ve akşam yemeğine katıldı.