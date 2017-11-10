Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Çin ile stratejik iş birliğimiz güçlü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Haber Ajansı Şinhua'ya mülakat verdi.

Türkiye'nin, Çin Komünist Partisi yeni yönetiminin, ülkenin yönünü daha iyi ve üretken bir yöne doğru sürdüreceğine ve uluslararası iş birliği için yeni fikirler getireceğine inandığını belirten Çavuşoğlu, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 19. Çin Komünist Partisi Ulusal Kongresindeki stratejik vizyonunun bunun işareti olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, "Çin Komünist Partisinin süreklilik ve yenilenme arasındaki uyumunun sağlanmasındaki kararlı duruşu, kendisini partinin yeni yönetiminin oluşumuyla ortaya koyuyor." ifadesini kullanarak, kongrede yeni meydan okumaların yeni perspektifler gerektirdiğinin vurgulandığını belirtti.

Çavuşoğlu, Türkiye ve Çin arasındaki ilişkiler hakkında yaptığı değerlendirmede, iki ülkenin çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesi konusunda sahip oldukları ortak iradeyi dış politikalarının bir parçası olarak gördüğünü kaydetti.

Türkiye ve Çin arasındaki ilişkilerin son yıllarda oldukça olumlu ve yapıcı bir seviyeye ulaştığının altını çizen Çavuşoğlu, "Bizim stratejik iş birliğimiz güçlü, sanayi ve ticaret ilişkilerimiz sağlam ve bu ilişkilerin gelişimi için büyük bir potansiyel sunuyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Çin'in Kuşak ve Yol insiyatifi sayesinde Asya Altyapı Yatırım Bankasının bölgesel ve küresel iş birliği için daha aktif bir rol oynayabileceğini belirterek, "Küreselleşme bizi yeni iş birliği anlayışlarına yönlendiriyor." dedi.

"Çin'deki Türkiye Turizm Yılı büyük ivme yaratacak"

Çavuşoğlu, Türkiye ve Çin arasında terörle mücadele konusundaki iş birliğinin ikili ilişkiler için önemli bir başlık teşkil ettiğinin altını çizerek, "Ortak tepkileri gerektiren küresel tehditler olduğunu unutmamalıyız." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin diğer ülkelerin hassasiyetlerinin bilincinde olduğunu, bu çerçevede ülkeler arasındaki iletişim kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Çin'de 2018 yılının "Türkiye Turizm Yılı" ilan edilmesinin büyük bir ivme yaratacağının altını çizen Çavuşoğlu, "Türkiye'de Çin'e ve Çin kültürüne artan bir ilgi var. Biz aynı trendi Çin'de de görüyoruz." dedi.