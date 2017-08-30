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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Endonezya, Malezya ve Katarlı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik saldırılara ilişkin Endonezya, Malezya ve Katarlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi yaptı.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Malezya Dışişleri Bakanı Anifah Aman ve Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Görüşmelerde, Arakan'daki son gelişmelerin değerlendirildiği bildirildi.

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