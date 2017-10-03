Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Barzani yönetimi adım atabilir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmasından bazı satırbaşları:

"(Türkiye-Irak sınırındaki) Ovacık kapısının açılması teknik olarak mümkün ama sınırın öbür tarafındaki koridoru kim oluşturacak, güvenliği kim sağlayacak. Tabi ki Irak yönetiminin yapması gerek"

"(IKBY yönetimi) Bu hatadan dönerlerse ilişkilerimizi sürdürüz, geçmişte nasıl davrandıysak yine öyle davranırız"

"İran'ın dışlanması ve köşeye sıkıştırılması veya bir ülke istiyor diye İran'ın tamamen ortadan kaldırılması çok ciddi, vahim bir hatadır."