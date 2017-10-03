Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Barzani yönetimi adım atabilir
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY'deki gayrimeşru referandum hakkında, 'Henüz iş işten geçmiş değil, Barzani yönetimi adım atabilir' dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmasından bazı satırbaşları:
"(Türkiye-Irak sınırındaki) Ovacık kapısının açılması teknik olarak mümkün ama sınırın öbür tarafındaki koridoru kim oluşturacak, güvenliği kim sağlayacak. Tabi ki Irak yönetiminin yapması gerek"
"(IKBY yönetimi) Bu hatadan dönerlerse ilişkilerimizi sürdürüz, geçmişte nasıl davrandıysak yine öyle davranırız"
"İran'ın dışlanması ve köşeye sıkıştırılması veya bir ülke istiyor diye İran'ın tamamen ortadan kaldırılması çok ciddi, vahim bir hatadır."
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