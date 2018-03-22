Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ABD Başkanı Trump'la görüşecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmasından bazı satırbaşları:

"Terör örgütü PKK/YPG gittikten sonra Türkiye ve ABD güvenliği sağlayacak. Münbiç'ten sonra Rakka ve Fırat'ın doğusu için de aynı şey uygulanacak"

"ABD'de yeni dışişleri bakanı onaylanana kadar görüşmeler müsteşar düzeyinde devam edecek"

"(Afrin'deki yağma iddiaları) Güvenlik güçlerimiz veya ÖSO hiç kimse PKK gibi olamaz, kimse buna müsaade etmez."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, YPG'nin Menbiç'ten çıkmasından sonra yönetim ve güvenlik yapısını demografinin belirleyeceğini söyledi.

"(Menbiç'teki) Plan uygulanmazsa yapılması gereken şey teröristlerin yok edilmesi."

"Trump'ın ilişkileri normalleştirme arzusunda olduğunu biliyoruz. Ama sisteme biraz daha hakim olması gerekiyor."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın bugün telefon görüşmesi yapacağını söyledi.

"Cumhurbaşkanımızın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü Sincar, Kandil için de YPG/PKK'nın olduğu her yer için de geçerli"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Varna'da yapılacak AB-Türkiye zirvesinde vize serbestisinin gündeme gelebileceğini söyledi.