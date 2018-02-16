Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Tillerson bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Ankara'da bir araya geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çavuşoğlu, Tillerson'ı saat 09.45 sularında Ankara Palas'ın girişinde karşıladı. Türk ve ABD bayrağının önünde poz veren iki bakan daha sonra üst kata çıkarak baş başa görüşmeye geçti.

Bakan Çavuşoğlu, bu sırada mevkidaşına Ankara Palas'ın tarihine ilişkin bilgiler verdi.

Çavuşoğlu ve Tillerson daha sonra heyetler arası görüşmeye geçecek, ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım, Almanya Başbakanı Merkel ile açıklama yaptı

Başbakan Yıldırım, Almanya Başbakanı Merkel ile açıklama yaptı

Şeyh Horoz'dan çarpıcı fotoğraflar geldi

Şeyh Horoz'dan çarpıcı fotoğraflar geldi

Yalancı ABD! İşte YPG'ye verdiği ağır silahlar

Yalancı ABD! İşte YPG'ye verdiği ağır silahlar

TSK'nın keskin nişancıları Afrin'de

TSK'nın keskin nişancıları Afrin'de

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA