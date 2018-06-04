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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile ilişkilerde topu taça atma süreci bitmeli

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile Münbiç toplantısı sonrası açıklama yaptı. Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada 'İlk önce PKK/YPG terör örgütünün Münbiç'ten çıkarılması için bir yol haritasının parametreleri üzerinde çalışılacak. ABD ile Münbiç'te yerel yönetimler oluşturacağız. ' dedi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Artık ABD ile ilişkilerde bize göre topu taça atma süreci bitmesi lazım. Suriye bunun önemli bir adımıdır." dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından önemli başlıklar;

- Yol haritasını onayladık.

- YPG Menbiç'ten çıkacak.

 - Menbiçliler evlerine dönecek.

 - Türkiye ve ABD güvenliği sağlayacak.

 - Yerel yönetimler oluşturulacak.

 - Net takvim var, birkaç ayda biter

Tüm delilleri gözden geçireceğiz. Artık Amerika ile ilişkilerde topu, tacı atma konusunun bitmesi lazım. Bu toplantının esas amacı da Suriye'de yaptığımız çalışmaları değerlendirmek ve yol haritasını onaylamaktı. Yol haritasını onaylamış bulunuyoruz. Yol haritasının amacı güvenlik ve istikrarı kalıcı şekilde sağlamaktır.

'ABD NİHAYET SÖZÜNÜ TUTTU'

YPG'nin, PYD'nin Münbiç'ten çekilmesi ABD'nin bize Obama tarafından verilen bir sözdü. Bu söz tutulmamıştı. Bugüne kadar bir adım atılmamıştı. Yol haritasının onaylanması bu Amerika'nın bize verdiği sözü tutması anlamına geliyor. Yerel yapının oluşmasına işbirliği yapacağız.

Pompeo ile birlikte onayladık , böylece ABD'nin Türkiye'ye taa 2013'te verdiği sözü nihayet tuttu.

GÜVENLİĞİ TÜRK VE ABD GÜÇLERİ SAĞLAYACAK

Amacı Münbiç'in terör unsurlarından temizlenmesidir. Yerel yönetimin oluşturulmasında işbirliği yapacağız. Menbiçliler evlerine dönecek. Ortak çalışma konusunda ortak bir irade ortaya koyduk. Güvenliği Türk ve ABD askerleri sağlayacak. Net bir takvim var. Birkaç ayda biter. Yol haritası takvime bağlı. Cumhurbaşkanımız da onayladı..

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