Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü
Astana'daki Suriye görüşmeleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü.
- AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşme karşı tarafın talebiyle gerçekleşti.
Görüşmede, Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde Kazakistan'ın başkenti Astana'da devam eden Suriye toplantısı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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