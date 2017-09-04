Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malezyalı mevkidaşıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Anifah Aman ile telefonda görüştü.
- AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Anifah Aman ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Aman'ın görüşmesinde, Arakanlı Müslümanların durumu ele alındı.
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