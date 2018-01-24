Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Münbiç ve Fırat'ın doğusunda operasyonlar başlatabiliriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı ile şu an Afrin bölgesinde terör örgütlerini hedef aldıklarını, gelecekte Münbiç'te ve Fırat'ın doğusunda operasyonlar başlatabileceklerini belirterek, "ABD birçok vaatte bulundu ancak yerine getirmedi. Ben bunu Rex Tillerson'la görüşmemde açık bir şekilde dile getirdim." dedi.

Çavuşoğlu, "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere geldiği Fransa'nın başkenti Paris'te France 24'e Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sınırda bulunan terör örgütlerinin Türkiye için bir tehdit oluşturduğu vurgulayan Çavuşoğlu, hiçbir ülkenin terör örgütlerinin sınırlarında olmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, terör örgütlerinin Afrin'den Türkiye'ye saldırılarda bulunduğunu ifade ederek, "Bu terör örgütüne karşı bu operasyonu başlatmak bizim için önemlidir. Biz Kürtleri hedef almıyoruz. Türkiye'de Kürt vatandaşlarımız var. Biz Türkiye, Irak veya başka ülkelerdeki Kürtleri değil terör örgütlerini hedef alıyoruz." diye konuştu.

Kürt, Türk ve Arapların TSK ve Özgür Suriye Ordusunun Afrin'de operasyon düzenlenmesinden memnun olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Afrin bölgesinin terör örgütlerinden temizlenmesi için bu operasyon bizim ve Afrin için önemlidir. O bölgede DEAŞ da var, sınırı geçmeye ve Türkiye'ye saldırmaya çalışıyorlar. DEAŞ (elebaşları) ayrıca sınırı geçerek Fransa gibi ülkelere gitmeye çalışıyorlar. Afrin bölgesinde DEAŞ ile YPG arasında sınırlı bir iş birliği var. Dolayısıyla, Afrin bölgesinde YPG, PKK ve DEAŞ'ı hedef alıyoruz."

"Münbiç'te ve Fırat'ın doğusunda operasyonlar başlatabiliriz"

Afrin operasyonunun bölgede bulunan terör örgütlerini temizlemeyi amaçladığının altını çizen Çavuşoğlu, tehdidin aynı zamanda Münbiç'ten geldiğini ve orada Türk askerlerinin olduğunu hatırlattı.

Çavuşoğlu, "Tehditler nereden gelirse gelsin Türkiye'nin bütün tehditleri temizlemesi gerekiyor. Şu anda Afrin (terör örgütleri) hedefte ama gelecekte Münbiç'te ve Fırat'ın doğusunda operasyonlar başlatabiliriz." açıklamasında bulundu.

Gelecekte Türkiye için diğer bölgelerden bir tehdidin oluşması halinde o bölgedeki terör örgütlerini temizleyeceklerini kaydeden Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasında Afrin konusundaki görüş farklılığıyla ilgili bir soru üzerine, ABD'nin YPG'yi silah konusunda yardım ettiğini, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a YPG'ye silah yardımlarını durdurma konusunda söz verdiğini hatırlattı ve şunları kaydetti:

"Afrin operasyonu bölgede istikrarsızlık oluşturmuyor. Operasyonumuz Suriye'nin sınır bütünlüğü ve birliği için önemlidir. Başka ülkelerin ne söylediği ile ilgilenmiyorum. Benim için önemil olan halkımın söyledikleri ve halkımı dinliyorum. Orada ciddi tehdit varsa onu temizlemem gerekiyor. Başka ülkelerin ne söylediği ile ilgilenmiyorum ama söylenenler doğru değil."

Çavuşoğlu, Afrin'in istikrarlı bir bölge olmadığını, Rusya'nın bunu bildiğini ve ABD'nin bölgede askerleri bulunmadığını belirterek, Afrin bölgesini herkesten daha iyi bildiklerini söyledi.

"ABD vaatlerini yerine getirmedi"

ABD'nin birçok kez Münbiç operasyonundan sonra YPG'nin hemen çekileceğine dair söz verdiğini kaydeden Çavuşoğlu, YPG güçlerinin halen Münbiç'te olduğuna dikkati çekti.

Çavuşoğlu, aynı şekilde ABD'nin Rakka operasyonundan sonra YPG'nin çekileceğini temin etmesine rağmen, YPG'nin bölgede DEAŞ'la savaşmadığını, varılan bir anlaşma sonrasında DEAŞ terör örgütü unsurlarının Rakka'dan çekildiğini, ancak YPG'nin halen mevcudiyetini sürdürdüğünü kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, "ABD birçok vaatte bulundu ancak yerine getirmedi. Ben bunu Rex Tillerson'la görüşmemde açık bir şekilde dile getirdim." dedi.

ABD'nin YPG'ye yaklaşık 5 bin kamyon silah yardımında bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bunun sadece Türkiye'yi değil, Suriye'nin geleceğini tehdit ettiğini söyledi.

Çavuşoğlu, ABD'nin PYD/PKK'nın paravanı Suriye Demokratik Güçleri'yle (SDG) bir sınır gücü kurup kurmayacağı ile ilgili soruya, "ABD bizim endişelerimizi, kaygılarımızı anladı. Bunun çok ciddi bir durum olduğunu anladılar." yanıtı verdi.

Afrin harekatı bağlamında birçok ülkenin Türkiye'nin meşru kaygılarını anladığını dile getirdiğini hatırlatan Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Afrin'de siviller öldürülmüyor. YPG, öldürülen teröristleri sivil gibi göstermeye çalışıyor. Siz de buna inanmak istiyorsunuz. Neden benim verdiğim bilgilere inanmıyorsunuz? Ben herkesten çok sivillerin durumunu ve insan haklarını önemsiyorum. Ben ülkemde 3,5 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapıyorum. Bu benim omzumda büyük bir yük oldu ve kimse bu yükü paylaşmıyor."

Çavuşoğlu, Afrin'de Kızılay ve AFAD gibi insani yardım örgütlerinin konuşlandırıldığını, halkın ihtiyaçlarını gidermek için iki kamp kurulduğunu belirtti.

Rusya ve Suriye'yle TSK'nın Afrin'e girmesi için bir anlaşma yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine Çavuşoğlu, kimseyle anlaşma yapılmadığını, gerekli tüm muhatap ve ülkelere operasyon hakkında bilgi verildiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, "Suriye rejiminden izin istemedim. Bu operasyon için kimseyle bir pazarlık ya da anlaşma yapmadık, çünkü bu bizim için bir güvenlik meselesi." ifadelerini kullandı.