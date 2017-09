Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: New York'taki en yüksek binalardan birisi de Türkevi'miz olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğunun yer alacağı yeni Türkevi binasına ilişkin, "New York’un dünyaca ünlü silüetine, kendi zenginliğimizi, kendi rengimizi katacağız. En yüksek binalardan birisi de bizim Türkevi'miz olacak. Bu özellikleriyle hepimizin gurur duyacağı, önemli bir yapı olacak. Türk-Amerikan toplumunun birlik ve beraberliğinin pekişmesine de hizmet edecek." dedi.

Yeni Türkevi binasının temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Çavuşoğlu, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nin karşısındaki yeni Türkevi binasının temel atma töreninde yaptığı konuşmada, tarihi bir ana hep birlikte şahit olduklarını söyledi.

Türkevi'nin, BM merkezinin tam karşısındaki konumuyla New York’ta adeta bir buluşma, referans noktası olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"New York’un silüetine, kendi rengimizi katacağız"

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tüm dünyadaki temsilciliklerimizin ülkemizin itibarına yaraşır binalar şekilde inşa edilmesine çok önem veriyor. Yurt dışına yaptığımız her ziyarette Sayın Cumhurbaşkanımız sorduğu ilk soru şudur; 'Buradaki Büyükelçilik binası ve arsası bizim mi?' Eğer bizim değilse mutlaka o ülkede, o başkentte mutlaka en iyi yerde yeni bir büyükelçilik inşaası için bir arsa tahsis edilmesi konusunda hükümet ve devlet başkanlarıyla temasta bulunarak birçok ülkede kendi arsalarımıza sahip olmamıza imkan veren Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. New York’ta da Sayın Cumhurbaşkanımızın yönlendirmeleriyle hem ülkemizin hem de dost, kardeş ve akraba topluluklarımızın hizmetinde olabilecek bir bina tasarladık. Bu bina, Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Temsilciliğimiz ile New York Başkonsolosluğumuza ev sahipliği yapacak. Burada yaşayan tüm vatandaşlarımızın da evi olacak."

Selçuklu mimarisinden izler taşıyan yeni Türkevi'nin en modern tekniklerle inşa edileceğini belirten Çavuşoğlu, "Böylece New York’un dünyaca ünlü silüetine, kendi zenginliğimizi, kendi rengimizi katacağız. En yüksek binalardan birisi de bizim Türkevi'miz olacak. Bu özellikleriyle hepimizin gurur duyacağı, önemli bir yapı olacak. Türk-Amerikan toplumunun birlik ve beraberliğinin pekişmesine de hizmet edecek." ifadelerini kullandı.