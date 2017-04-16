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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu oyunu kullandı: Söz de karar da milletimizindir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, halk oylaması kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesinde oyunu kullandı.

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Bakan Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ile oyunu kullanmak için Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'ndeki Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokuluna geldi. Çavuşoğlu, 2334 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, referandum öncesi herkesin sözünü söylediğini belirtti.

"Evet" diyenlerin de "hayır" isteyenlerin de sözünü söylediğini vurgulayan Çavuşoğlu, hatta haddini aşıp yurt dışından çok söz söyleyen, Türk milletine akıl vermeye çalışanlar olduğunu ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Taraf tutanlar oldu ama bugün söz de karar da milletimizindir. Milletimiz Türkiye'nin geleceğiyle ilgili kararını verecektir. Bugünün Türkiye'nin geleceği için önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Milletimizin demokratik hakkını güzel bir şekilde Türkiye'nin her yerinde kullandığını sabahtan bu yana takip ediyoruz. İşte demokrasi budur."

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