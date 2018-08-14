Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Lavrov ortak basın toplantısı düzenliyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Vatandaşlarımızın vize sorunu yaşamadan Rusya’yı ziyaret etmesini arzuluyoruz. Bu konuda bazı çalışmalarımız var.' dedi.
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