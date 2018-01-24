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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu gün içinde ayrıca yeni Somali Dışişleri Bakanı Ahmed Ise Avad ve yeni Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ile telefonda görüşmüştü.

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