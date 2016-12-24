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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, Katarlı ve Venezuelalı mevkidaşları ile telefonda görüştü.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Venezuelalı mevkidaşı Delcy Rodriguez ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu-Mogherini görüşmesinde, Suriye'de ateşkes ve insani yardım çabaları ele alınarak, Türkiye-AB ilişkilerinde ileriki dönemde atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Çavuşoğlu'nun Katarlı mevkidaşı Al Sani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye başta olmak üzere, bölgesel konular ele alındı.

Öte yandan, Venezuela Dışişleri Bakanı Rodriguez, Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak, Türk Hava Yollarının Venezuela seferlerini başlatılması nedeniyle teşekkürlerini iletti. 

 

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