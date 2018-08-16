Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ABD gerçek dostun kim olduğunu göremiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Başkanı Trump'ın "Türkiye iyi bir dost olmadığını kanıtladı" ifadesine ilişkin, "ABD gerçek dostun kim olduğunu göremiyor. Bizim yanlış bir davranışımız olmadı. Biz ABD'ye saldıran teröristleri desteklemedik. Terör örgütlerine binlerce tırlık silah vermek mi gerçek dostluk, devam eden yargı süreci mi? Dostane yaklaşırlarsa bu gerginliğe de gerek yok. ABD bu işlerin kovboy filmi olmadığını görmesi lazım" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile mutabık kalınan vize serbestisinin kapsamına ilişkin, "Bir yerden başlayalım dedik, servis pasaportlarına, resmi pasaportlara, tır ve kamyon şoförlerine ve bazı iş adamlarına kalkacak. Ama bizim beklentimiz tamamen kalkması yönünde. Rusya'ya ve Rus ekonomisine katkı sağlıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB ile ilişkilerimizi iyileştirmek için başka bir ülkeyle kötü olmayı beklemiyoruz. İlişkilerde değişik sebeplerden dolayı gerginlik oldu ama tek taraflı olarak Avrupa düşmanlığı yaptığımız görülmedi. Kimse Türkiye'yi Avrupa'nın dışında görmesin" dedi.