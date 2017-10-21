Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da

Dışişleri Çavuşoğlu, Yeni Alanya Gazetesi'nin 50. Kuruluş Yılı ve DİM Web Tv'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Anadolu'da gazete çıkarmanın ve gazeteyi sürdürmenin kolay olmadığını belirtti. Seçim zamanında Alanya'daki gazetelerin sayısının arttığını, seçimden sonra ise birçoğunun kapandığını anımsatan Bakan Çavuşoğlu, Yeni Alanya gazetesinin ise büyüyerek hedeflerine ulaştığını ifade etti.

Yeni Alanya Gazetesi'nin yerel olmasına karşın tüm Türkiye'de bilinen ve tanınan bir yayın olduğunu aktaran Çavuşoğlu, bunun yanında ilçede iki yerel televizyon ve çok sayıda gazetenin yayın hayatlarını sürdürdüğünü bildirdi.

Kendisinden önce konuşan Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Başkanı Yılmaz Karaca'nın "Yerel basın üzerinde devlet baskısı var." şeklinde ifade kullandığına işaret eden Çavuşoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Devletin yerel basınla ne işi var ki baskısı olsun. Yerel basının birinci sorunu kendisidir. Yani güçlü, karakterli, objektif değilseniz herkes sizi bir yerlere çeker. İkinci sorun ise yereldeki insanlardır. En çok da başkasının aleyhine yazdırma çalışmaları vardır. Alanya'da bu hastalık çok yaygındır. 40 yıl öncede hastalıktı. 40 yıl öncede iftiraları, dedikoduları dolaştırırlar, köşeden 'Bilinmeyen bir kaynaktan' ya da 'Şuradan bir kaynaktan' diyerekten yazdırırlar. Alanya'da başkası adına haber yazdırmak için bütçe oluşturanlar var. Başka yerlerde de vardır. Herkes bir yerden çekiştirir. Yerel yöneticiler başka çekiştirir, siyasetçiler öyle. Devletin kuralları vardır. 'Resmi ilan payları düşük dersen', eyvallah anlarım. 'Yerel basının objektif olabilmesi için ekonomik bağımsızlığını kazanması lazım' dersen, ona da varım. Niye ben baskı kurayım? Ben devletin Dışişleri Bakanıyım. Bugüne kadar Alanya'da ve Türkiye'de hiçbir gazeteye 'Benim lehimde haber yap' demedim. Başkası adına da 'yap' demedim."

- Yerel basının üzerinde devlet baskısı olduğu iddiası

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca ise Anadolu basınında çalışanların sorunlarının çok fazla olduğunu, Anadolu basınının ayağa kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Gazetenin kuruluşundan bu yana çalışan personele ve gazete ile yeni kurulan web tv'ye destek olanlara plaket takdim edilirken, 50. yıl pastası kesildi.

Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın ve Mustafa Köse, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Saffet Susiç, futbolcular Emre Akbaba, Efecan Karaca, Yorgo Cavelas ile vatandaşlar katıldı.