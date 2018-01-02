Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Gerçek dışıdır!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'Çoçuk katili terör örgütüyle pazarlık yapmak için ön şart ortaya koyduğumuz yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır' dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Çoçuk katili terör örgütüyle pazarlık yapmak için ön şart ortaya koyduğumuz yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Milletimize verdiğimiz söz, terör örgütünün kökünü kazıyana kadar hiçbir gücün bizi durduramayacağıdır." dedi.
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