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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran'da İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran'da İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile bir araya geldi. Görüşmede Kudüs dahil iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konuların ele alındığı öğrenildi.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Zarif, görüşmede Kudüs dahil iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konuları ele aldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere bugün öğleden sonra İran'ın başkenti Tahran'a gitmişti.

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