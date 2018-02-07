Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran'da İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran'da İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile bir araya geldi. Görüşmede Kudüs dahil iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konuların ele alındığı öğrenildi.