Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Arakan diplomasisi

<p> Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Myanmar'daki Rakhayn eyaletinde sorunların çözümüne yönelik çalışmalarda bulunan Rakhayn Danışma Komisyonunun başkanı Kofi Annan ile telefonda görüştü.</p>
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