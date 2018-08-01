Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin saldırgan tutumunun karşılığı verilecek. ABD yönetimini yanlış karardan dönmeye çağırıyoruz
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin açıkladığı yaptırım kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Yaptırım kararını şiddtle protesto ediyoruz. ABD'nin saldırgan tutumunun karşılığı verilecek. ABD yönetimini yanlış karardan dönmeye çağırıyoruz' denildi.
- AA
Dışişleri Bakanlığı: "ABD Hazine Bakanlığının ülkemizle ilgili olarak açıkladığı yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
ABD'nin, iki Türk Bakan'la ilgili yaptırım uygulama kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.
Açıklamada, "Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir" denildi.
Yapılan açıklamanın tam metni şöyle: "ABD Hazine Bakanlığının ülkemizle ilgili olarak açıkladığı yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz. İki Sayın Bakanımızı hedef alan sözkonusu karar ne devlet ciddiyetiyle bağdaşmakta ne de hukuk ve adalet kavramlarıyla izah edilebilmektedir. Hukuk sistemimize saygısızca müdahale niteliği taşıyan bu kararın ABD ile ilişkilerimizin özüne aykırı olduğuna ve iki ülke arasındaki sorunların çözümü yönünde sürdürülen yapıcı çabalara büyük zarar vereceğine kuşku yoktur. ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz. Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir"
ABD’nin iki Bakanımıza yaptırım uygulamaya kalkışması karşılıksız kalmayacaktır. ABD Yönetimi hukuk dışı taleplerini bu yöntemle elde edemeyeceğini idrak etmediği sürece sorunlarımızı çözemeyiz. https://t.co/0u56aTwsqK— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 1 Ağustos 2018
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