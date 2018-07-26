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Dışişleri Bakanlığı: ABD Yönetimini bu yanlış söylemi bırakmaya davet ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Pence’in ülkemize yönelik sosyal medya paylaşımları hakkındaki soruya cevap verdi.

  • star.com.tr
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Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması:
 
Türkiye hukukun üstünlüğünü esas alan köklü bir demokratik geleneğe ve siyasi düzene sahip egemen bir devlettir. Türkiye’ye kimse emir veremez ve tehdit edemez. Türkiye’ye karşı tehditkar bir dil kullanılması kabul edilemez.
 
Ülkemiz ABD ile ilişkilerini düzeltmek için bugüne kadar gereken siyasi iradeyi ortaya koymuş ve üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. ABD Yönetimi’nin ülkelerimiz arasındaki müttefiklik ve dostluk ilişkilerini hiçe sayan tehditkar mesajlarını kabul etmemiz mümkün değildir.
 
Brunson davası hakkında Amerikalı muhataplarımıza çeşitli vesilelerle gerekli açıklamalar yapılmış ve konunun bağımsız Türk yargısının yetki alanında olduğu açık bir şekilde vurgulanmıştır.
 
ABD Yönetimini biran önce bu yanlış söylemi bir kenara bırakarak bugüne kadar sürdürdüğümüz yapıcı diyalog çerçevesine dönmeye davet ediyoruz. 

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