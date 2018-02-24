Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da yaşanan terör saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afganistan’da başkent Kabil ile Farah ve Helmand vilayetlerinde bugün meydana gelen terör saldırıları sonucunda aralarında askerlerin de bulunduğu çok sayıda Afgan kardeşimizin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu terör saldırılarını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.